Koliko je neozbiljna Liga nacija? Manćini na teren poslao POGREŠAN tim!

Mnoge je iznenadilo to što legendarni Đorđo Kjelini nije bio u sastavu protiv Bosanaca, a mnogi su to tumačili da Manćini ne želi da rizikuje jer Kjelini nije dugo igrao zbog povrede.



Međutim, u pitanju je greška, kada je selektor primetio, bilo je kasno, sastav je predat, dokument je bio zvaničan, po pravilima UEFA promene u poslednji čas nisu dozvoljene.



"Moja je greška, nisam imao naočare, nisam video da je Aćerbi u timu umesto Kjelinija. Međutim, ionako smo planirali da Đorđo odigra jednu utakmicu, on je želeo protiv Bosne, ali šta da se radi, sad je igrao Aćerbi, Kjelini će biti u timu protiv Danske", rekao je Manćini uz podsmešljive poglede novinara.



"Dobro, nije strašno, nije kao da smo stavili golmana na štopera, ali jeste greška", dodao je italijanski selektor.



Italija je igrala 1:1 protiv Bosanaca, Džeko je goste doveo do prednosti, izjednačio je Sensi. U drugom meču grupe, Holanđani su minimalnim rezultatom savladali Poljsku koja je bez Levandovskog prosečan tim...