Koliko danas vredi Luka Jović?

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Luka Jović je stigao u Real Madrid ove sezone, ali nije uspeo da se dokaže navijačima i stručnom štabu.



Ipak, klub i dalje ima poverenja u njega, tako makar predstavljaju u medijima, pa je za očekivati da i naredne sezone bude u izboru kod Zinedina Zidana.



On je doveden za velikih 60 miliona evra, plus pet za bonuse, a koliko sada vredi nakon krize zbog koronavirusa?



Danas je tačno godinu dana otkako je stigao u Real Madrid, a cena mu je opala skoro duplo.



Njegova sadašnja vrednost na portalu transfermarkt iznosi 32 miliona evra.



Danas je "As" ponovo pisao o njemu, ponovo u lošem svetlu, ističu da je greška i stavljaju do znanja da ima ugovor do 2025. godine...