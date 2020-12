Koliko bi istorija bila drugačija da je Leva otišao u PL? Pao dogovor, ali...

Možda bi fudbalska istorija u 2020. godini bila potpuno drugačija da je tadašnji napadač Borusije iz Dortmunda Robert Levandovski osam godina ranije prešao u Mančester junajted.



Priča datira iz leta 2012. godine kada je tada mladi poljski fudbaler bio u pregovorima sa Ser Aleks Fergusonom u vezi sa prelaskom na "Old Trafrod".



Bilo je to uoči poslednje sezone legendarnog Škotlanđanina na klupi "crvenih đavola".



Dve strane su se dogovorile i sve je bilo spremno da u ispostaviće se šampionskoj sezoni Junajteda gledamo Levandovskog umesto Robina Van Persija, koji je toga leta stigao iz Arsenala.



Ključnu ulogu u stopiranju transfera odigrala je Borusija, koja je odbila da proda fudbalera koji je sezonu 2011/2012 završio sa 30 golova u svim takmičenja.



Poljak je tada najavio blistavu karijeru, što je popularni Fergi osetio, međutim "kockice" se nisu spojile, pa je priča otišla na drugu stranu.







Ovo je potvrdio sam fudbaleri u intervjuu za "Frans fudbal" povodom nagrade FIFA za najboljeg fudbalera u ovoj godini.



"Nakon moje druge godine u Dortmundu obavio sam razgovor sa Fergusonom. Želeo je da dođem u Mančester. Bio sam zainteresovan i rekao da sam spreman, ali Borusija nije želela da me pusti. To me nije mnogo uzbudilo, jer su stvari sa Borusijom išle u dobrom pravcu" - rekao je Levandovski.



Već naredne sezone Levandovski je sa Borusijom izborio finale Lige šampiona, premda je postigao čak devet golova manje nego prethodne, pamtiće se njegove bravure u mečevima protiv Real Madrida.



Prekretnica u karijeru bila mu je na leto 2014. kada je naizgled postao još samo jedan u nizu fudbaler koji je iz nemačkih klubova prešao u minhenski Bajern.



Prva sezona mu je bila izuzetno dobra, ali slabašna za ono što je usledilo.



A plodove toga videli smo u 2020. godini.