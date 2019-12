Kolarov uz Ronalda u najboljih 11 Serije A!

🇮🇹 Serie A Team of the Season so far:



Sepe@Cuadrado @ChrisSmalling @Stefandevrij

Kolarov

Berardi

Alberto

Gomez@Cristiano @ciroimmobile

Ilicic



📝 Serie A midway roundup 👉 https://t.co/NNbh1bkbcD pic.twitter.com/BMLTIrZMUY