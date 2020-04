Kod Fergija samo jedan ima zagarantovano mesto u najboljih 11 Mančestera ikad!

Ser Aleks Ferguson je dugo bio trener Mančester junajteda, od 1986. godine pa sve do 2013. kada je otišao i od kada se ovaj klub muči u Premijer ligi i evropskim takmičenjima.



Za to vreme kroz Junajted je prodefilovao veliki broj igrača, a on je istakao još 2013. godine da je samo jedan može da ima zacementirano mesto u najboljih 11 ikad Mančester junajteda.



"Apsolutno je nemoguće sastaviti najbolji tim Mančester junajteda ikada. Pogledajte napadače. Mekler, Hjuz, Kol, Kantona, Nistelroj, Saha, Solskjer, Jork, Šeringem. Pa onda i ovi koji sada igraju, Runi, Čičarito, van Persi.



Na sredini bi bilo lakše, imali smo Kina, Robsona, Skolsa, ali i Bekama, Ronalda i Gigsa. Ipak, za jedinog koji je imao sigurno mesto u najboljih 11 ikad Mančester junajteda izabrao bih Denisa Irvina", rekao je Fergi.



Inače, on je u svojoj biografiji pohvalio Irvina napisavši za njega da je igrač koji vas nikada ne bi izneverio.



Ovaj levi bek je igrao za Mančester od 1990. do 2002. godine odigravši 529 utakmica za ovaj tim.