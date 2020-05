Vojnik Son Hjung-Min služi svojoj domovini, bez obzira na sve, jer tako kažu pravila i zakoni.



Južna Koreja mu je "oprostila" dvogodišnje služenje vojnog roka, ali i pored toga, morao je da obavi barem jedan po skraćenom postupku.



Pandemiju koronavirusa, Son je iskoristio da skokne do Južne Koreje da odradi tih nekoliko nedelja, a danas se društvenim mrežama proširila fotografija napadača Totenhema u punom sjaju.



Pogledajte Sona i pronađite ga na fotografijama...

Son Heung-Min in gear during military training in South Korea. pic.twitter.com/iQD1y5aqaT