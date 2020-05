Ko oblači klubove u Premijer ligi? Ovo je spisak ugovora, Mančester junajted nedodirljiv!

Adidas je, kao što je to uglavnom slučaj svuda u svetu, najzastupljeniji proizvođač sportske opreme u Premijer ligi, a upravo on oblači Mančester junajted i daje mu najviše novca u toku godine.



Za godinu dana Junajted zaradi 75 miliona funti, a ugovor im traje sve do 2025. godine.



Ono što treba napomenuti jeste da su Liverpul i Everton promenili proizvođača, pa je tako Liverpul u Najkiju za sledeću sezonu i inaksiraće neverovatnih 70 miliona, a Everton je sa danskim Humelom potpisao ugovor do 2023. godine po kom će imati 10 miliona funti godišnje.



Neverovatna je razlika pet prvoplasiranih i ostalih, Čelsi koji je na petom mestu inkasira 60 miliona od Najkija, a 7. Totenhem ima "samo" 30 miliona od Najkija.









Evo i liste.



1. Mančester junajted 75 miliona funti (Adidas)

2. Liverpul 70 miliona (Najki)

3. Mančester siti 65 miliona (Puma)

4. Arsenal 60 miliona (Adidas)

5. Čelsi 60 miliona (Najki)

6. Totenhem 30 miliona (Najki)

7. Everton 10 miliona (Humel)

8. Sautempton 9 miliona (Ander Armor)

9. Njukasl 6,5 miliona (Puma)

10. Vest Hem 5 miliona (Umbro)

11. Kristal Palas 4 miliona (Puma)

12. Aston Vila 3 miliona (Kapa)

13. Lester 3 miliona (Adidas)

14. Vulvsi 3 miliona (Adidas)

15. Norič 2,5 miliona (Erea)

16. Brajton 1,5 miliona (Najki)

17. Barnli 1,5 miliona (Umbro)

18. Bornmut 1 milion (Umbro)

19. Šefild junajted 750 hiljada (Adidas)

20. Votford 750 hiljada (Adidas)