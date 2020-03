Ko je Vidiću predstavljao najveći problem? Nije Drogba, evo i objašnjenja!

Fernando Tores je bio igrač koji je zadavao najviše problema Nemanji Vidiću.



Neretke su situacije kada je napadač koji je tada nastupao za Liverpul ili Čelsi pronalazio put do mreže Mančester junajteda i to baš pored Nemanje Vidića, možda i najboljem defanzivcu Premijer lige od njenog nastajanja.



"Tores je bio top igrač. On je bio najbolji napadač lige u tom trenutku. Postigao je i nekoliko golova protiv Junajteda", rekao je Nemanja Vidić.



"U Premijer ligi sam imao dobrih igara protiv Drogbe, nekad loših. Jedne nedelje sam igrao dobro protiv Toresa, jedne loše, ali to je Premijer liga.







Ne možeš svake nedelje biti najbolji. Zato ja i volim Premijer ligu. U jednoj utakmici igrate protiv sjajnog napadača kao što je Drogba, sledeće nedelje će to biti Tores ili Aguero", rekao je Vidić.