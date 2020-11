Godišnja ceremonija dodele nagrada Medjunarodne fudbalske federacije (Fifa) biće održana kao virtuelni dogadjaj 17. decembra, saopštila je danas Fifa.







Nagrade Fifa The Best trebalo je da budu dodeljene u septembru u Milanu, ali je ta svečanost otkazana zbog pandemije korona virusa.



Prošle godine u Milanu, nagrade za najbolje igrače pripale su Lionelu Mesiju i Megan Rapino.



Glasanje za ovogodišnja priznanja, u kojem učestvuju kapiteni i selektori reprezentacija, kao i novinari i navijači, počeće sledeće srede i trajaće do 9. decembra, navela je Fifa.



Uz nagradu za igrača i igračicu godine, biće dodeljene i one za najbolje golmane i trenere muških i ženskih ekipa, kao i nagrada "Puškaš" za najlepši gol i priznanje za fer-plej.