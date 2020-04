Ko je Sinani, novi Beograđanin u Premijer ligi?

Danel Sinani je jedan od retkih fudbalera koji su ostvarili transfer tokom ove pandemije.





Ovaj rođeni Beograđanin je tako postao fudbaler Noriča, prešao je tamo iz Didelanža koji je jedan od najvećih iznenađenja u Evropi poslednjih godina.



Najbolji fudbaler luksemburškog tima je i reprezentativac Luksemburga, ali ima srpsko državljanstvo.



Zanimljivo je i to da su ga pred utakmicu sa Srbijom kontaktirali albanski novinari.



"Moji roditelji su rođeni i odrasli u kosovskom Dragašu, ali ja sam rođen u Beogradu, kao i moj brat David. Normalno je da me u Albaniji niko ne poznaje, jer nisam Albanac. Znam da misle da jesam, ali ja sa Albanijom nemam ništa. Odrastao sam u Srbiji i Luksemburgu i ne znam albanski. Imao sam 5 godina kada smo se preselili u Luksemburg sa porodicom, tako da sam 16 godina ovde i naravno da sam usko povezan sa ovom državom. Zato i igram za Luksemburg", rekao je Sinani albanskim medijima pred utakmicu Luksemburga i Srbije.



Pored toga, on je pred utakmicu sa Srbijom za srpske medije istakao da nikada nije dobio poziv da zaigra za reprezentaciju naše zemlje.