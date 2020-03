Klubovi slomili UEFA, videćemo leto bez presedana u evropskom fudbalu!

UEFA je došla do formule kako završiti sezonu, naime, jasno je, i klubovi su to istakli da ne smeju da dozvole da se šampionati završe ovako.



Razlog zbog koga klubovi pritiskaju je novac od televizije i potencijalno veliki gubici. Ali, niko ne veruje da će šampionati biti nastavljeni u maju, čak mnogi ne žele da igraju pred praznim tribinama, pa je napravljen u Nionu univerzalni plan.



Naime, kako tvrde italijanski mediji, početak bi trebalo da bude u junu, igraće se šest nedelja, do sredine jula, i to dva termina nedeljno.



Ostalo bi dovoljno vremena da se igraju i mečevi završnice evropskih takmičenja, možda bi oni počeli nešto ranije.



Klubovi koji su ostali u Evropi ne žele, makar oni najveći u Ligi šampiona da se igra po jedna utakmica u četvrtfinalu, niti fajnal for, smatraju da ima dovoljno mesta da se sve odigra regularno.



Jasno je čemu se nadaju, smirivanju situacije, kako bi računali na navijače i deo prihoda, odnosno smanjili gubitke. Ali, nije jasno gde bi UEFA uglavila te mečeve, jer za šest nedelja je nemoguće za neki engleski tim da odigra 12 mečeva u šampionatu i recimo još četiri ili pet u Evropi sa završnicom. Da li će evro-kupovi krenuti ranije, ili pak prvenstva, teško je reći.











Italijani imaju plan u koji ne veruje niko, početak maja, mada su oni i najduže pod terorom virusa. Sa druge strane, u Španiji i Engleskoj (gde se očekuje eksplozija zaraženih za vikend) situacija je drugačija i oni kasne u smislu vremena, ako se izvlače zaključci po broju obolelih.



Sve u svemu, ovo su i dalje provizorni planovi, niko ne zna šta će na kraju biti i koliko će sve trajati...