Klopove "muke" - dva beka, pet veznih + udarni trio!

Fudbaleri Sautemptona i Liverpula zatvaraju 17. kolo Premijer lige.



Jirgen Klop je izveo zanimljiv sastav, povrede su "skrojile" odbranu, pa je tako uz Fabinja štoper - Džordan Henderson!



Povratak Tijaga Alkantare i Okslejd-Čemberlena omogućio je Klopu da još jednog vezistu vrati u srce odbrane.



Po vokaciji, Liverpul večeras nema nijednog štopera, zapravo tu su samo TAA i Robertson kao defanzivci, odnosno bekovi, Henderson, Fabinjo, Tijago, Vajnaldum, Oks su načelno vezni igrači, a u napadu je nezamenjivi trio - Salah, Mane, Firmino.



Biće zanimljivo videti Liverpul u ovoj postavi protiv nimalo naivnog rivala. Srećom po Redse, prvi golman MekKarti je odsutan zbog korone. Njega menja zaboravljeni Frejzer Forster.

Utakmica je na programu u 21.00.



