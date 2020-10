Klopova TERAPIJA, šta je uradio jutro posle debakla u Birmingemu? Da li treba da se plaši u subotu?

Noć posle debakla u Birmingemu nije bila baš dobra za Klopa.



"Jasno, nisam mnogo spavao, zaista je to bio udarac na kakve nismo navikli. Ali, odmah ujutru sam poslao igračima koji su otišli na reprezentativnu akciju dugu, dugu poruku.



Probao sam da im izložim svoje mišljenje o porazu, kako da se suočimo sa tim i šta nas čeka posle toga", objašnjava Nemac.



"Imali smo dovoljno vremena da se suočimo sa tim. Prvo, bila je pauza, i mada je poraz pred prekid od dve nedelje ono što najmanje želite, sada je vreme da pokažemo ima li koristi od sedam golova protiv Aston Vile. Imaćemo šansu da ustanemo u derbiju protiv Evertona", dodaje Klop.



"Oni su startovali odlično, prosto lete, dok smo mi dobili udarac otreženjenja. Biće zanimljivo videti ko se bođolje nosi sa pritiskom".







Inače Liverpul je pre utakmice sa Vilom dobio sva tri meča, Everton vodi na tabeli sa četiri pobede, perfektnim učinkom.



Za Klopa nije neočekivano to što je Everton na čelu.



"Ma, znao sam to, čim je Karlo Anćeloti seo na klupu, sjajan je, osim što je strašan trener, odličan je čovek, imam ogroman respekt za njega. Sve ovo sa Evertonom nije iznenađenje", sipa pohvale Klop.



Mediji preteruju, tvrde da je ovo najveći "Merzisajd" u istoriji PL, odnosno od 1992.



Jer, osamdesetih ovo je bila najveća utakmica engleskog fudbala, pošto je Everton bio jedini konkurent Liverpulu u drugoj polovini osamdesetih, derbi je značio mnogo tenzija, uvreda, čak i nasilja, mada se sve to smirilo kasnije, tim pre što su "Karamele" gledale u leđa gradskom rivalu.







Ali, sa Anćelotijem je drugačije, Everton ima novac, sada ima sjajnog trenera, sve je kliknulo u pravom trenutku, Kalvert-Luion je otkrovenje, a Anćeloti je ponovo napravio najbolju verziju Džejmsa Rodrigeza.



Ima još nešto, Klop nema pozitivan skor protiv Anćelotija iako je Napoli bio slabiji tim od Liverpula. Oba menadžera imaju po tri pobede i dva remija, prošli je bio prvi za Anćelotija u Merzisajdu, na debiju u ovom meču nije izgubio.



Everton nije pobedio Liverpul deset godina, grad je u mešavini euforije zbog utakmice i tenzija jer je zbog pandemije sve zatvoreno, neće raditi ni pabovi, restorani, nema nikakvog okupljanja, pa će svi biti prikovani za televizore...



Veliki problem za Liverpul je svakako povreda Alisona, jer njegova rezerva Adrijan deluje baš kao Ahilova peta Liverpulovog tima...