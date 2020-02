Klopova poruka Atletiku: "Nije gotovo, dobrodošli na Enfild"!

Fudbaleri Liverpula su sinoć doživeli tek drugi poraz u sezoni, prvi je došao u grupnoj fazi LŠ od Napolija, sada su u osmini finala izgubili na stadionu "Vanda Metropolitano" od madridskog Atletika sa 1:0.



Borbeni Atletiko je rano došao do vođstva, a do kraja su nošeni publikom uspeli da se izbore sa napadima "Redsa" i da sačuvaju mrežu.



Klop je u par trenutaka bio prilično nervozan, zaradio je i žuti karton, a morao je i Sadija Manea da zameni, jer je osetio da bi Senegalac mogao da zaradi drugi žuti karton, jer je kako Nemac kaže bio meta fudbalera Atletika.



"Očigledno je da je to deo fudbala koji ne volim. Plan je bio da isključe Sadija iz utakmice drugim žutim kartonom. Bojao sam se da će Sadiov protivnik pasti ako ovaj samo udahne duboko pored njega. Nisam želeo takvu situaciju i izveo sam ga", izjavio je Nemac.









Dijego Simeone je kao i uvek bio veoma energičan na svojoj klupi, pa je Klop rekao da nije siguran da li je njegov kolega uopšte gledao utakmicu, jer je konstantno "komuncirao" sa publikom.



Istakao je i da je nejgova ekipa morala bolje, ali da ništa nije gotovo.



"Intenzitet je bio kako treba. Nismo imali dovoljno izglednih prilika, tako je kako je. Imali smo šanse, ali nije ih bilo dovoljno.



Imali smo utakmice u ovakvim atmosferama, dešavalo se da izgubimo fokus id a primimo još jedan gol. Nije tako izgledalo večeras.



Svim navijačima Atletika koji budu imali sreće da dođo do karte poručujem, dobrodošli na Enfild.



Ništa još nije gotovo, to je jedino što osećam", izjavio je Nemac.