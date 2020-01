Klopova dilema, smeš li komšiju, menadžera Evertona da pozoveš na žurku?

Danas ćemo videti Mersisajd derbi u kupu, gde je Everton umeo da pobedi gradskog rivala.



Liverpul je mnogo uspešniji, ali FA kup je takmičenje u kome su "Karamele" slavile čak pet puta, Redsi imaju samo dva trofeja više. Osamdesetih kada su klubovi prognani iz Evrope posle Hejsela, gradski rivali su dominirali, dva finala kupa je osvojio Liverpul baš protiv Evertona, mitsko je iz 1989. možda i najuzbudljivije u istoriji najstarijeg fudbalskog takmičenja na svetu. Škot MekKol je doneo produžetke "Plavima" u poslednjem minutu, a zatim i vođstvo u prvom produžetku. Liverpul je bio grogirani bokser, ali je legendarni Raš dao dva gola za deset minuta i crveni deo Vemblija je proključao...



Klop će verovatno kombinovati tim, kako bi ih malo odmorio posle nečovečne serije mečeva koji su uz "Božićno ludilo" uključivali i SP za klubove, zbog toga Everton ima definitivno šansu. Dolazak Anćelotija ih je probudio, iskusni Italijan je upakovao odbranu što je u ovakvim mečevima ključ. Uostalom "Karleto" je čovek "za kupove" kako mu se i zove autobiografija, ume da igra u nokaut takmičenjima, neče biti čudo ako izvuče nešto na "Enfildu".



Sa njim kraj aut linije poslednja linija deluje mnogo ozbiljnije nego kod prethodnika Marka Silve, Everton će biti verovatno i motivisaniji, imaju kvalitet za sredinu tabele, a ostala dva engleska takmičenja bi mogla da postanu prioritet.



Ono što još daje šmek je prijateljstvo Anćelotija i Klopa. Čak, Klop navija da se Anćeloti useli u kuću do njegove koja je prazna i pita klub da li sme da se druži i pravi žurke sa menadžerom Evertona.



Recimo i to da je Anćeloti na neki način steptomicin za Klopa u poslednje dve godine u Ligi šampiona, dobio ga je dva puta sa Napolijem, a i ove sezone je jedini trener koji je Liverpulu naneo poraz.



"Kontaktirali su me pre Klopa, razgovarao sam sa vlasnicima, na kraju su izabrali mog prijatelja Jirgena za trenera, i nisu pogrešili. Rezultati su pokazatelj", kaže Italijan.



Na ruku mu kako rekosmo danas ide umor domaćina i činjenica da će Nemac odmarati Salah, Manea, Firmina, nekoliko igrača veznog reda, da će šansu dobiti, Filips, Džons, Lalana, Eliot, rezervni golman Adrijan kao i pojačanje iz Salcburga Minamino.



Recimo i to da je ovo drugi put da se gradski rivali sastaju u FA kupu u poslednje tri godine, da je pre dve sezone Van Dajk na debiju postao heroj i izbacio "Karamele" golom u 84. minutu, a da je poslednji put, Everton šokirao Liverpul u ponovljenom meču četvrte runde pre deset godina, Gosling je u 118. minutu dao gol, koji je nacija propustila jer je išla reklama za "Tik-tak" bombone, kada je Ćabi Alonso izgubio loptu na centru, a Van der Mejde uposlio Goslinga koji je doneo plasman u narednu rundu. Od tada, dakle punu deceniju, Everton je u svim takmičenjima samo jednom dobio Liverpul.



Ovo će biti 235. Mersisajd, a igraće se na "Enfildu" od 17 časova.