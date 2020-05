Klopov "prvi dan u školi", kako je proteklo?

Fudbaleri Liverpula odradili su danas prvi trening u manjim grupama, a trener "crvenih" Jirgen Klop rekao je da se osećao "kao prvi dan u školi".







"Probudio sam se ranije nego obično i shvatio da mi je ovo prvi dan. Osećao sam se kao da je prvi dan u školi. Za mene to bilo pre 46 godina, ali mora da je bilo slično", rekao je Klop, prenose britanski mediji.



Klop je naveo da je "stvarno srećan" što je video svoje igrače i što su svi u dobrom raspoloženju i dobroj formi.



"Ne znamo tačno koliko vremena imamo, ali imaćemo malo vremena da se pripremimo za ostatak sezone ali i za narednu jer neće biti velike pauze izmedju njih", rekao je Klop.



On je dodao i da mu je drago što su njegovi igrači imali "pravi odmor" tokom prethodnih devet nedelja, za razliku od uobičajene dve ili tri nedelje odmora godišnje.



"Naravno, ne možete da se odmarate kada ste zabrinuti zbog situacije u svetu, ne na isti način kao što činite tokom pravog odmora", dodao je Klop.



Sezona u Premijer ligi suspendovana je 13. marta, a do kraja su ostale da se odigraju još 92 utakmice. Liverpul je na čelu tabele sa 25 bodova više od Mančester sitija.