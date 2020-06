Klopov Liverpul kao Fergijev Junajted? Evo šta Nemac misli o tome!

Fudbaleri Liverpula nalaze se na dva koraka od osvajanja titule u Engleskoj, prve posle 30 godina.



Potrebne su im dve pobede u narednih devet kola, a prvu priliku da priđu trofeju u Premijer ligi imaće danas i to u derbiju Mersisajda.



Gostovaće na "Gudison parku" gradskom rivalu Evertonu, a Jirgen Klop je govorio za medije pred derbi protiv "Karamela".



Dominantan manir u kojem su "Redsi" prišli na korak od titule posle nešto više od dve trećine sezone bio je glavna tema na konferenciji, a došlo je i do poređenja sa Fergusonovim Mančester junajtedom.



Klop ipak smatra da je to nemoguće ponoviti.



"Ne mislim da je moguće biti dominantan, da budem iskren. Junajted je imao veoma dobru kombinaciju, imao je izvanrednog menadžera sa sjajnim okom za igrače i fantastičnim tajmingom što se tiče toga koliko ti treba neki igrač u timu.



Izmene koje je imao su uvek bile izvanredne, a tu je bio i novac. Kombinacija za Junajted je bila veoma dobra. Mora da smo mi uradili nešto dobro očigledno do sada. Ali moramo da imamo sve ove stvari, čak i više toga da bismo ostali uspešni", izjavio je Klop.



On je dodao i da će ostali timovi nastaviti da se bore svim silama za titulu, a najveće rivale vidi u Mančester junajtedu, Sitiju i Čelsiju.