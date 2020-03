Klopka za Klopa - Simeone menja kurs i sprema iznenađenje, ovo je plan?!

Atletiko Madrid je napravio najveće iznenađenje pošto je u prvom meču osmine finala pobedio Liverpul na svom stadionu rezultatom 1:0. Ipak, za one koji pamte, znaju da to nije nikakvo iznenađenje, jer Atletiko je nepobediv, a Jan Oblak nesavladiv u eliminacionoj fazi Lige šampiona na Vanda Metropolitanu.



Atletiko je ispao pod palicom od Dijega Simeonea samo od timova koji su u svojoj ekipi imali Kristijana Ronalda - dva puta od Real Madrida i jednom od Juventusa. Upravo je prošlogodišnja eliminacija od Juventusa glavna misao Dijega Simeonea pred gostovanje na Enfildu, naravno, i poraz Barselone.



Atletiko je prošle sezone pobedio Juventus rezultatom 2:0, ali je u revanšu u Torinu odigrao najgoru utakmicu i porazom od 3:0 ispao iz LŠ.



Barselona je u polufinalu imala 3:0 sa svog stadiona i pored toga, uspela je da primi četiri gola i ostane bez finala - 4:0.



Španski mediji prenose da shodno svemu tome, Simeone ovaj put ima nešto drugačiji plan - želi da postigne gol i to mu je prioritet!



Simeone se bavio najviše slabostima odbrane Liverpula koja je još kako ranjiva u poslednjih mesec dana i to je adut koji želi da iskoristi. Od poraza u Madridu, Liverpul je ušao u seriju loših rezultata, Votford je dao tri gola na "Vikaridžu", Vest Hem dva na Enfildu, kao i Čelsi na svom "Bridžu", a Bornmut je u subotu takođe pravio dosta problema odbrani Liverpula, dao je jedan, ali je komotno mogao još jedan pogodak.



Trener Atletika je svestan da ne sme samo da se brani, da će Liverpul lako postići dva gola, uostalom, Barseloni je dao četiri, a gotovo da nema tog tima koji je skoro na Enfildu prošao samo sa jednim u mreži.









U Premijer ligi, Liverpul ove sezone ima neverovatan skor od 15-0-0 i 40 datih golova, gotovo tri po utakmici.



Simeoneova računica je jasna, jedan pogodak bi približio Madriđane četvrtfinalu, a raduje ga što su napadači popravili formu. Alvaro Morata i Žoao Feliks su dali po gol u poslednjem remiju sa Seviljom, a Dijego Košta će po nekim najavama imati posebnu ulogu, kao džoker sa klupe.



Navodno, Simeone će sigurno u drugom poluvremenu ubaciti Dijega Koštu, jer veruje da bi on mogao da zada poseban udarac odbrani Liverpula.





Sve u svemu, Simeone ima plan da napadne Liverpul, naravno, iz kontri, ali iz nešto drugačije tranzicije, koja će morati da bude brza i ubitačna.





Ako zaista to pokuša, jedva čekamo da počne meč u sredu od 21.00 na Enfildu!