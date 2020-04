Klop ugasio nade Liverpula, ovo je njegov sledeći posao?!

Kako sada stvari stoje, Jirgen Klop će odraditi ugovor do 2024. u Liverpulu, dakle još četiri sezone, čime je ugašena nada Redsa da će on postati neka vrsta Liverpulovog Ser Aleksa ili Vengera, ili zašto da tražimo te primere, novi Bil Šenkli koji je 15 godina bio na klupi Liverpula.



Klop je navodno prijateljima potvrdio da neće nakupiti deceniju na klupi, da je poslednje što je pristao da bude do 2024. dakle devet sezona čime će izjednačiti rekord Boba Pejslija, a da će onda izaći iz klupskog fudbala.



Sjajni trener će tada imati 57 godina i vremena za poslednji posao karijere.



Naime, Klop cilja nemačku reprezentaciju, koju bi preuzeo posle EP 2024. U savezu su veoma zagrejani za tu opciju, Jogi Lev je i dalje na klupi, ali i ako ode naredne sezone, sigurno da bi neko veliko ime pristalo da vodi "Pancere" tri sezone i sačuva mesto za Klopa.



Sam Jirgen Klop je rekao da nema mnogo više motiva u klupskom fudbalu, da ne namerava da bude na klupi još više od desetak godina, a demantovao je da bi preuzeo Bajern.



Klop je već jednom odbio Real, vezao svoju sudbinu za Liverpul i sada je gotovo sigurno, Nemcu će ovo biti poslednji posao u klupskom fudbalu.



Naravno, sve se može promeniti, ako u naredne četiri sezone dobije otkaz u Redsima, ali budimo iskreni, posle svega, tako nešto je nemoguće zamisliti...