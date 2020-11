Klop u četiri oka rešio problem sa Salahom

Klop nije pojasnio da li je Salah predmet bilo kakve disciplinske mere.



"To je između Moa i mene. To smo rešili, tako da je sve u redu", rekao je Klop.



Međutim, nemački trener izneo je svoj lični stav o prisustvu proslavama tokom pandemije. Rekao je da je jedan njegov prijatelj pomerio rodjendasku proslavu kako bi i on mogao da prisustvuje.



"Prisustvovalo je 50 ljudi i u poslednjem trenutku sam odlučio da ne idem. To je bila rodjendanska zabava, koja je u to vreme bila dozvoljena u Nemačkoj. Bilo je napolju... sve te stvari, ali nisam otišao", rekao je Klop.



Salah je snimljen kako, nekad i bez maske na licu, pleše među desetinama ljudi na venčanju svog brata. Takodje je prisustvovao i ceremoniji koju su organizovali sportski zvaničnici Egipta.



"U nekim drugim zamljama, u drugim situacijama, veći je društveni pritisak na vas", rekao je Klop.







Salah je prošlog petka bio prvi put pozitivan na koronavirus, po dolasku u reprezentaciju Egipta, zbog čega je propustio utakmice protiv selekcije Togoa u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija.



Nakon toga, u sredu, Fudbalski savez Egipta je saopštio da je fudbaler Liverpula bio pozitivan i na drugom testiranju.



Klop je rekao da će Salah u petak doputovati za Englesku i da će proces povratka na trening početi kada dobije negativan test.



Salah će sigurno propustiti utakmicu protiv Lestera u nedelju na Enfildu.



Šampion Engleske naredni meč igra protiv Atalante u sredu u Ligi šampiona, a posle toga gostuje Brajtonu.



"Oseća se dobro, nema simptome, tako da je sve u redu", rekao je Klop.