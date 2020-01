Klop sprema velike promene pred derbi!

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je danas da poštuje takmičenje u FA kupu, ali da na prvom mestu mora da bude dobrobit igrača.



Klop ima samo 12 seniorskih igrača koji su potpuno spremni i novog fudbalera Takumija Minamina, koji će najverovatnije debitovati u nedelju u utakmici protiv Evertona u trećem kolu FA kupa. Nemački trener nema mnogo mogućnosti da odmara igrače i nije siguran na koga može da računa za vikend.



"Ljudi su mi u više navrata rekli da ne poštujem kup takmičenja. To nije istina. Svi imaju pravo na mišljenje, ali moj prvi posao je da poštujem igrače. To je apsolutno moj prvi posao - viđam ih svakoga dana. Moram da odlučim da li je dozvoljeno da igraju. Izgleda da federacije to žele da učine nezgodnim. Kako gledati na situaciju u Njukaslu (protiv Lestera ove nedelje) koji je zbog povreda izgubio četiri fudbalera u jednoj utakmici i ne pomisliti da je to ludo", rekao je Klop, preneo je "Skaj".



Utakmica Liverpula i Evertona igra se u nedelju i Klop će imati priliku da se sretne sa Karlom Anćelotijem, novim trenerom Evertona. Italijan je samo jedan od tri trenera, iz Pepa Gvardiolu i Dina Smita, koji je pobedio Liverpul ove sezone, kada je predvodio Napoli u grupnoj fazi Lige šampiona (2:0).



Klop je rekao da očekuje da će Anćeloti biti uspešan u Evertonu i da je 60-godišnji trener inspirativna figura koja je uspela da podigne fudbalere Evertona.



"Karlo Anćeloti je jedan od najpametnijih ljudi koje sam sreo i on ne bi prihvatio posao da nema dobru ekipu ili da ne veruje da je Everton dobar tim. Everton zaista ima dobru ekipu. U poslednjih nekoliko godina mnogo su uložili u igrače. To se iz nekog razloga nije isplatilo, ali kombinacija dobrog trenera i dobre ekipe može da pomogne u fudbalu", naveo je Klop.