Klop potvrdio lošu vest, Tijago neće skoro na teren

Menadžer Liverpula Jirgen Klop potvrdio je danas da Tijago Alkantara i dalje nije blizu povratka na teren.



Španac je van stroja još od 17. oktobra i derbija sa Evertonom, kada ga je povredio Ričarlison. Očekivalo se da će brzo na teren, a ispostavilo se da je povreda teža i Klop je danas rekao da Tijago neće igrati do kraja 2020. godine.



To je dodatno loša vest ako uzmemo u obzir da se povredio i Nabi Keita, da je kapiten Henderson i dalje rovit, a TAA, Van Dajk i Džo Gomez neće skoro na teren.



"Moramo da raščistimo stvar oko Tijaga. Tog dana kada se povredio, imali smo i drugu tešku povredu, Van Dajka, i u poređenju sa tom, ova nije bila teška. Nije bilo preloma niti pucanja ligamenata i sličnih gorih stvari. Ali, kasnije smo shvatili da je udarac bio jak i da je koleno pretrpelo ozbiljniju povredu. Ne možemo da procenimo sa sigurnošću, ali mislim da Tijaga nećemo imati još nekoliko nedelja", rekao je Klop i nastavio:



"Nebitno koje takmičenje igramo, nemamo opcija da odredimo prioritete, sve je do ograča. U subotu su igrali najspremniji. Nije najbolja situacija za nas, raspored otežava svima pa i nama i to moramo da prihvatimo", rekao je Klop.



Liverpul u utorak dočekuje Ajaks, a potom u nedelju na Enfild stižu Vulvsi.