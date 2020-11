Klop opet izgubio živce, da li ga čeka kazna?

Liverpul je ispustio pobedu u Brajtonu, a Jirgen Klop je imao više razloga za nezadovljstvo.



Brajton je do boda došao nakon što je VAR signalizirao penal u nadoknadi vremena. Klop je bio besan i zbog takve odluke sudije, aplaudirao je četvrtom zbog čega ga možda čeka i kazna, ali to nije sve.



On je u intervjuu posle utakmice za BT televiziju ponovo ljutito reagovao prema novinarima. Prethodni put je besneo na televizijske kuće zbog kojih je raspored prilagođen njima, a ne igračima koji su preopterećeni i često se povređuju. Danas je na red došao Džejms Milner, kome je otišla zadnja loža.



Ovako je tekao Klopov razgovor sa novinarom:



- "Milner se povredio, opet zadnja loža, zar ne?"

- "Da, čestitam."

- "Meni?"

- "Ne, ali tvojim poslodavcima. Zadnja loža, vau, kakvo iznenađenje. Baš čudno što se igrači često povređuju u ovim vremenima".







Nije tajna da je Klop više puta ove sezone zvučao ljutito pred kamerama, i jedan je od zagovornika da u Premijer ligi bude dozvoljeno pet izmena. On je danas hteo da zameni Robertsona, koji je napravio penal u nadoknadi vremena.





"Da sam mogao, danas bih sigurno izvadio i Robertsona kome je neophodan odmor", dodao je Klop.