Klop održao datu reč - Liverpul svim silama i danas, za izlaz iz krize!

Ekipa Jirgena Klopa od 13.30 otvara novo kolo Premijer lige, a ovaj meč je za Liverpul bitan iz više razloga.





Pre svega za izlazak iz krize, posle tri poraza u tri različita takmičenja i to bez datog gola - protiv Atletiko Madrida (1:0), Votforda (3:0) i Čelsija (2:0).



Jirgen Klop je uoči ovog meča ostao bez prvog golmana Alisona, koji će propustiti i naredni meč sa Atletikom, tako da je to potencijalni problem.



Ipak, Klop tvrdi da njegov tim još ne misli na Madriđane i da želi da pobedi Bornmut.







Dokaz za to je i što je izveo veoma snažnu postavu, jedino je poštedu dobio Endi Robertson, pa će levo igrati Džejms Milner. Ostatak ekipe je prilično očekivan. U vezi igraju Fabinjo, Oks i Vajnaldum, iako je bilo najave, kapiten Džordan Henderson je i dalje van stroja.









🔴 Today's team for #LIVBOU... https://t.co/Yk8D7Hc4Ta — Liverpool FC (@LFC) March 7, 2020 Napad predvodi najjači trio Salah, Mane, Firmino, šansu sa klupe čekaju Divok Origi i Minamino.









Dodaćemo i to da je tradicija na strani Liverpula, od kako je Bornmut 2015. prvi put ušao u Premijer ligu, na Enfildu je ostao samo jednom neporažen, aprila 2017. kada je bilo 2:2. Uz to, Liverpul ima četiri pobede bez primljenog gola - 3:0, 3:0, 1:0, 1:0. Zanimljivo je to da su na prethodne dve utakmice i Salah i Mane dali po gol.