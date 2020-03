Klop održao bukvicu novinaru, Jirgenova životna lekcija koju želite da čujete!

Navikli smo da je Nemac uvek iskren, direktan, nasmejan, ali i da je diplomata i gospodin. Da neće prećutati i da će pronaći pravi način da iskaže svoje mišljenje.



Već smo prošle nedelje bili svedoci kada je jednom novinaru odbrusio na pitanje šta misli o Korona virusu, uzvrativši mu sa "ja sam samo trener sa neurednom bradom i kačketom, zašto mene to pitaš, šta ti misliš o virusu"?



Sada je tu epizoda dva, nije u pitanju domaći novinar, a inostrani, tačnije iz Madrida, nije "pazio na času" i nije naučio domaći od svog kolege, pa je ponovio pitanje na istu temu, samo u drugačijem obliku.



Španski novinar je Klopa pitao da li se plaši za svoje igrače i sebe da se ne zarazi virusom s obzirom na to da je fudbal igra sa fizičkim kontaktima, te da putovanja mogu da dovedu do širenja epidemije.



Klop je uzvratio u svom stilu...



"Fudbal je samo jedna obična igra. Mi smo svi deo društva i svi podjednako treba da budemo zabrinuti. To je ono što mi se ne sviđa. Ti sediš ovde i postavljaš mi ovo pitanje, a doleteo si iz Madrida ovde zbog fudbala. Ti misliš da je fudbal vredan toga da odeš na toliki put u ovom trenutku. Eto, takva je situacija. To je naš glavni problem. Mi ne možemo da rešimo ovu situaciju fudbalom. Mi samo igramo i to je naš posao. Tvoj posao je da prenosiš informacije i da budem iskren, nadam da to radiš mnogo bolje nego što postavljaš ovakva pitanja. Prilično me ljuti ovakva situacija, ispada da ja imam problem, koji vi nemate. Svi imamo isti problem u ovom trenutku, svi smo deo jednog društva", rekao je Klop i nastavio:



"Nisam u pitanju ja kao menadžer, već kao ljudsko biće. Neke stvari su važnije od fudbala i ako bi nekad toga konačno trebalo da postanemo svesni, onda je to sada. Potrebno je da pronađemo pravo rešenje za ovaj globalni problem. Ja nisam kompetentan za to, nemam dovoljno znanja. Šta god da odluče oni koji su zaduženi, ja ću poštovati njihove odluke", zaključio je Klop.



Ukratko, što bi se popularno reklo kod nas, Jirgene "legendo"!