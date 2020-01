Klop ne odustaje: "Mogu da vodim ekipu, ali ne želim!"

Vest da će Liverpul izvesti omladince u ponovljenom meču sa Šruzberijem je podigla veliku prašinu na Ostrvu. Deluje da nemački stručnjak dobija više negativnih ocena no pozitivnih, klub se ipak i zvanično stavio na stranu svog trofejnog trenera rečima da će Liverpul ispoštovati već predviđenu zimsku pauzu.



Problem je što se 4. ili 5. februara igra taj ponovljeni meč četvrte runde FA kupa, ali će na "Enfild", kao i protiv Aston Vile u decembru u Karabao kupu, istrčati mladi tim "redsa" predvođen Kričlijem.



Rio Ferdinand je izjavio kako razume da Klopovu potrebu da odmori igrače, ali ne razume što neće biti Nemca pored aut-linije, kako je to nepoštovanje najstarijeg takmičenja u Evropi, plus što je trka u PL već rešena.



"Da li mogu biti ovde za utakmicu? Naravno da mogu, ali onda dolazi do nesporazuma oko vođenja i treniranja igrača. Mladom sastavu, ispod 23 godina, treba njihov trener a to jeste Krič", izjavo je Klop.



Nemac se neće pokolebati, FA Engleske je izjavila kako su svi premijerligaši unapred znali svoje obaveze i moguću reprizu četvrte runde, tako da nema opravdanja za ovakav stav Liverpula.



Bilo kako bilo početkom feburara ćemo ponovo videti omladince. Ukoliko Liverpul prođe u narednoj petoj rundi ih čeka "Stamford Bridž" i Čelsi. Ako dođe do toga Klop neće morati da brine o reprizi, od naredne runde ako dođe do nerešenog ishoda ide se na produžetka a onda i eventualno penale.