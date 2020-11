Klop na slatkim mukama, zna se ko ispada!

Dokaz koliko je Liverpul velik i moćan pod palicom Jirgena Klopa prikazuju dve stvari.



Prva je što je Liverpul lider na čelu Premijer lige i bez Virdžila van Dajka, a usput sa povredama kubure Fabinjo, Tijago Alkantara, Nabi Keita.



Druga je što je Liverpul i sa klincima na pozicijima štopera i centralnog veznog, i dalje isti tim, isti tim koji ima maksimalnih devet bodova bez primljenog gola u Ligi šampiona.



Poraz od Aston Vile bio je verovatno samo jedan loš dan. Liverpul i dalje ima nestvarnu 2020. godinu i po svemu sudeći imaće i 2021.



Ipak, Jirgen Klop će u finišu tekuće i naročito u narednoj, nešto ipak promeniti. Diogo Žota mora da bude starter posle nestvarne dve nedelje.





Ne samo zbog večerašnjeg het-trika nad Atalantom, već zbog svega što donosi kada uđe sa klupe. To nisu samo golovi, to je i treća i najbolja opcija u igri jedan na jedan, ubacivanje iz drugog plana i verovali ili ne, još brži napad Liverpula, nego sa Firminom.



Žota je prvi strelac Lige šampiona sa četiri gola, dao je još tri u Premijer ligi, za vikend je ušao i doneo preokret u igri i postigao gol za pobedu nad Vest Hemom.



Takođe, večeras je prestigao Roberta Firmina po broju datih golova za Liverpul u 2020. godini, iako je on stigao u smiraj prelaznog roka pre nešto više od mesec dana. I zato, Klop ne bi smelo da ima dilemu kada bude sastavljao tim za nedelju od 17.30.



Liverpul za vikend čeka najveći test ove jeseni, po svemu što smo videli do sada, i bez Van Dajka i Tijaga Alkantare, neka se čuva Pep Gvardiola.







Diogo Žota, dobrodošao na najveću scenu.