Klop lepo objasnio zašto Liverpul mora da bude šampion

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je danas da bi poništavanje sezone u Premijer ligi bez proglašenja šampiona bilo nepošteno.







Takmičenje u Premijer ligi prekinuto je 13. marta zbog pandemije korona virusa. Nije poznato kada će takmičenje biti nastavljeno, a danas je odlučeno da klubovi od utorka mogu da treniraju u svojim trening centrima u malim grupama igrača.



Bilo je predloga se sezona poništi, da se ne proglasi šampion i da nijedan klub ne ispadne iz lige, a Klop, čija je ekipa prva na tabeli, to ne razume.





"Postoje priče da ljudi žele da se poništi sezona. Pomisliš: Igrali smo 76 odsto sezone i ti jednostavno želiš to da obrišeš? Mislim da to ne bi bilo pošteno, reći da se nije ni dogodilo", rekao je Klop, preneo je Gol.





Liverpul je prvi na tabeli sa 25 bodova više od drugoplasiranog Mančester sitija, devet kola pre kraja Premijer lige. "Crveni" čekaju titulu šampiona od 1990. godine.



"Prvi smo na tabeli prema rezultatima na domaćem terenu, prvi smo na tabeli na tabeli za gostovanja. To je sezona u kojoj treba da postanemo šampioni. Mislim da u životu ima mnogo gorih stvari nego da ne postanete šampioni. Mnogi ljudi oko nas imaju velikih problema. Ljudi umiru, to se uvek dešava, ali u ovom trenutku zbog korona virusa o kome nismo znali i na koji niko nije mogao da se pripremi", naveo je Klop.



"Ne možemo na sve da se pripremimo, ali takođe moramo često da reagujemo. To je najveći deo mog života, reagovanje na neočekivane stvari", dodao je nemački trener.