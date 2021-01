Klop je novi "plačko"?

Šta se promenilo kada je Jirgen Klop u pitanju?



Naime, on je poznat kao veoma korektan, ranije nije tražio opravdanja kada nije pobeđivao u prvim godinama na "Enfildu". Sada mnogi ne mogu da ga prepoznaju, pritisak, ali i povrede su učinile svoje.



Kris Saton, nekadašnji napadač Blekburna kaže da se Klop od motivatora pretvorio u "Plačljivca".



Liverpul je osvojio 33 boda u odnosu na 49 prošle sezone. Oni su bili nedodirljivi sada nije tako, odmah iza njih je Junajted.



Da li to znači da je Klop nervozan?



Saton kaže da to nije opravdanje, Siti je bez Aguera, i drugi su morali da se suoče sa problemima. Klop se žali na bukvalno sve, na vreme kada igra Liverpul, na broj penala koje sudije sviraju Junajtedu i to kako kaže Solskjer podseća na vreme Rafe Beniteza u Liverpulu.









Klop je tvrdio da je Solskjer imao više penala za dve godine nego on za pet u Liverpulu.



Ipak, nije tačno, 46:42 u korist Klopa, 30:27 u PL. Naravno, on je duže na klupi, a činjenica jeste da je sviran veći broj penala za Mančester Junajted.



"Ne mogu da brojim penale, nisam ja takav, to ostavljam njima. To su njihove činjenice", aludirao je na Benitezove istupe Norvežanin.



U svakom slučaju, Klop nije prvi koji se žali, pre njega to su radili Murinjo i Lampard. Prošle sezone je za Junajted svirano 22 penala, najviše od svih timova u ligama petice.