Klop je malo nervozan, rat sa Premijer ligom sve više bukti

Trener Liverpula Jirgen Klop kritikovao je rukovodioce Premijer lige da ignorišu dobrobit fudbalera pošto nisu razgovarali o povećanju broja izmena sa dosadašnjih tri na željenih pet.







Premijer liga je u dva navrata glasala protiv predloga da se broj izmena na utakmici poveća sa tri na pet, a taj predlog nije ni spomenut na sastanku klubova u četvrtak.





Klop je rekao da je većina trenera za promenu pravila, koja je FIFA privremeno uvela u junu kako bi rasteretila igrače i umanjila rizik od povreda usled zgusnutog rasporeda i velikog broja utakmica posle pauze zbog pandemije korona virusa.







U nekim ligama to pravilo je ostalo na snazi, ali su klubovi u Premijer ligi uoči sezone glasali protiv.





"Niko nije mislio da će pet izmena proći. Reći ću vam činjenice sa sastanka trenera, da je nama dozvoljeno da glasamo, taj predlog bi prošao sa 15, 16 glasova. Ali to što se to od tada nije dogodilo je znak da neki deoničari (Premijer lige) vide stvari drugačije od njihovih trenera" - rekao je Klop, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).









Dodao je da se ipak neće odustati sve dok želja ne postane stvarnost.







"Da budem iskren, to nije dobar znak, pošto to pokazuje da oni ignorišu dobrobit fudbalera. Treneri to ne rade, ali ovi ljudi to rade. Ako nemaš priliku da glasaš, onda to u ovom trenutku moraš da prihvatiš, ali pošto se radi o dobrobiti i igrača i mentalnom zdravlju, nećemo prestati da se borimo za to. To je ispravno uraditi" - dodao je on.





Svaki od 20 klubova Premijer lige je akcionar takmičenja, a u slučaju ispadanja iz lige, klub se odriče svog dela.O predlogu o pet izmena moralo bi da se razgovara na sastanku Premijer lige, a za njegovo usvajanje potrebno je 14 glasova.







Poslednji put, za predlog je bilo 11 klubova.Engleska fudbalska liga je nedavno dozvolila klubovima pet izmena.





"Prilično sam siguran da ćemo ponovo diskutovati, pošto sve ekipe moraju da igraju na tri dana i svi će osetiti razliku u odnosu na druge sezone. A sledećeg leta će biti problem za (selektora Engleske) Gareta Sautgejta, pošto će većina igrača koje će želeti da pozove u reprezentaciju igrati po tri utakmice nedeljno", naveo je Klop."Garet će, tako, dobiti ono što mu mi možemo dati i ako zadržimo tri zamene, onda on ima problem. To je onda i problem Fudbalskog saveza Engleske, po mom mišljenju" - zaključio je Klop.







Upravo je Liverpul ove sezone platio ceh zgusnutom rasporedu velikim brojem povreda, što se naposletku odrazilo i na neke slabije rezultate od početka sezone.