Klop jasan - "Mi nismo vlasništvo države ili oligarha. Drugačiji smo!"

Premijer liga nam se vraća ovog vikenda.



Šampion Liverpul brani titulu, ali jasno da to neće biti veliki zadatak. Deluje da se svi klubovi velike šestorke aktivniji od "redsa" na transfer-pijaci. Za sada jedina akvizicija Klopa jeste grčki levi bek Cimkas dok su na primer Gvardiola i Lampard dobrano prešli 100 miliona evra, pa i 200 miliona kada su u pitanju dolasci.



Na "Etihad" su stigli Ake i Feran Tores, cilja se Kulibali sledeći. "Plavci" dele lekcije, posle godinu dana pauze zbog suspenzije i štednje, stiglu su Haverc, Verner, Zijeh, Sar, Tijago Silva i Ben Čilvel. Blizu je i Eduard Mendi iz Rena.



Klop je prokomentarisao transfer situaciju za BBC Radio 5.



"Živimo u svetu gde u ovom momentu ima dosta nesigurnosti. Neke klubove izgleda da nesigurna budućnost uopšte ne brine. Oni su vlasništvo država, oligarha, to vam je istina. Mi smo drugačija vrsta kluba"









"Igrali smo finale Lige šampiona pre dve godine, osvojili smo je prošle. Prošle sezone smo osvojili i Premijer ligu sa svojim načinom poslovanja. Ne možemo to promeniti preko noći i reći, 'Sada želimo da se ponašamo kao Čelsi'. Doveli su dosta igrača. To može biti prednost, ali to znači da ih morate i uklopiti. Ne možete dovesti jedanaest najboljih na svetu i nadati se da će svake nedelje igrati najbolji fudbal. Sve je do rada na treningu. To će biti naša prednost, sarađujemo dosta dugo", zaključio je Klop.



Vreme će pokazati da li trening može pobediti novac, bilo Sitijev ili Čelsi. Šampion u odbranu titule kreće protiv Bijelsinog Lidsa, Siti pauzira meč prvog kola dok Čelsi gostuje Brajtonu.