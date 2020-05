Klop garantuje bezbednost, želi "Enfild"

Jirgen Klop nije čuo da je bilo šta zvanično oko toga da će Liverpul svoje mečeve kao domaćin igrati na nekom drugom mestu, a ne na "Enfildu".



To se predlaže jer se očekuju velika slavlja na ulicama Liverpula oko "Enfilda" ukoliko bi Liverpul kao domaćin obezbedio titulu prvaka Engleske.



Šta o tome kaže Jirgen Klop?



"Situacija se menja, to je očigledno, ali nisam čuo još uvek da ćemo promeniti stadion. Siguran sam da možemo rešiti situaciju ovde u Liverpulu", rekao je on.



"Čuo sam pre neki dan dobru frazu da imamo najbolje navijače kod kuće na svetu, a sada je potrebno da imamo najbolje navijače koji će ostati kod kuće", rekao je Jirgen Klop.



Pored svega ovoga, Klop je obećao i veliko slavlje kada se sve završi, odnosno kada se stvore uslovi za to.