Klop ga nazvao "mašinom", briljirao je u Liverpulu, sada odlazi i niko ni da ga pomene!

U prve dve sezone u Liverpulu je odigrao neverovatne 93 utakmice.



Radi se o Natanijelu Klajnu, fudbaleru koji je doveden kao strašno pojačanje iz Sautemptona, bio je i reprezentativac i učvrstio se kao standardni nakon dolaska u Liverpul.



Ipak, od maja 2017. godine odigrao je svega 10 takmičarskih utakmica, a na kraju ove sezone odlazi bez obeštećenja kao slobodan igrač.



Skoro niko ga i ne pominje, odavno je već izgubio mesto u startnoj postavi Liverpula, pa se postavlja pitanje šta je pošlo naopako.



Podsetimo, ovaj momak ima samo 29 godina, trebalo bi da bude u najvećoj fudbalskoj snazi u ovom trenutku.



"Trener me je nazivao mašinom u prošlosti. Nije mi jasno zašto, verovatno zato što se ne povređujem", rekao je još 2016. godine ovaj desni bek.



Trent Aleksander Arnold je igrač koji sada briljira na njegovoj poziciji i koji se desio Klajnu i to baš kada se povredio. Više ništa nije bilo isto, Arnold je igrao perfektno za jednog klinca, postigao i gol iz slobodnjaka protiv Hofenhajma i od tada je samo on izbor za desnu stranu.









Klop je nekoliko puta izražavao da mu je žao zbog Klajna, ali da "je sve to posao".



Verujemo da ostaje u Premijer ligi, videćemo i gde...



Ono što treba napomenuti jeste ugovor koji sada Klajn ima, dobija 70 hiljada funti nedeljno što Liverpul ne želi da mu ponudi i zbog čega on odlazi iz kluba.