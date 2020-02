Klop, FA kup i data reč - koliko igrača znate iz ove postave?

Liverpul nije želeo da "posluša" FA i Klop je odlučio da "zimsku pauzu" u potpunosti iskoristi da odmori svoje najjače snage.



Nakon što je u prvom meču remizirao 2:2 sa Šruzberijem, Klop je momentalno rekao da mu ne pada na pamet da u revanšu bude tu sa ekipom, odnosno da će učiniti istu stvar kao i sredinom decembra kada je istog dana bila zakazana utakmica Liga kupa i polufinala SP za klubove u Kataru.



Tada je, recimo, treći tim Liverpula primio pet komada i ispao, ali je tri dana kasnije, kada su Redsi postali prvaci sveta, malo ko mario za to.



Ista priča je i večeras, nema ni Klopa ni poznatih imena, tu su Liverpulovi klinci koji će imati poseban motiv pred domaćim navijačima da se dokažu i povedu tim ka narednoj rundi FA kupa.

Koga ovde poznajete? Možda je večeras od 20.45 prava prilika da ih upoznate i možda procenite ko je sledeća zvezda Enfilda...



