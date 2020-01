Klop blistao nakon pobede: "Junajted igrao fudbal samo na trenutke, navijači mogu da slave!"

Trener fudbalera Liverpula Jirgen Klop rekao je večeras da navijači imaju pravo da slave titulu u Premijer ligi pre vremena, ali da se takva atmosfera ne sme preneti i na igrače.





"Nemam problem sa tim, svi treba da slave ovu situaciju osim nas. Nije se ništa promenilo, imamo istu prednost. Rekao bih da se osećamo drugačije, ali nije tako", rekao je Klop, prenosi Skaj sport.





Navijači Liverpula su na večerašnjoj utakmici protiv Junajteda skandirali "Osvojićemo ligu", a Klop je rekao da oni to mogu da pevaju i da su to već radili u prošlosti.





Liverpul je pobedio Junajted s 2:0, a nemački stručnjak je kazao da su "crveni đavoli" samo na trenutke igrali fudbal.



"I Ole (Gunar Solskjer) će reći isto. Želeli su da nas iznerviraju, odvrate pažnju, igraju odbranu i onda iz kontranapada probaju da dođu do gola. Imali su trenutke kada su igrali fudbal, ali ne prečesto. Način na koji smo mi stvarali šanse je bio izuzetan", rekao je Klop.



On je dodao i da je osvajanje Premijer lige glavni cilj za ovu sezonu.



"Prvo i najvažnije je Premijer liga. Igramo ponovo u četvrtak i to je naš sledeći izazov. Nemam dovoljno prostora u svojoj glavi da razmišljam o bilo čemu drugom", zaključio je Klop.



Liverpul će sledeći meč igrati protiv Vulverhemptona, a taj duel na programu je u četvrtak.