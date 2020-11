Kada se pomenu momci sa Morumbija, asocijacija je u Brazilu sasvim jasna, a sećanja navijača „Trikolor“ odnosno Sao Paula se vrate na slatke osamdesete. Menudo je bio latinski pop-bend u drugoj polovini sedamdesetih koji je izazvao pravu histeriju u Južnoj Americi.Ali, pričamo o fudbalu, nakon titule 1977. navijači „Kluba vernih“ kako sebe nazivaju torcerosi Sao Paula su progurali gorku pilulu kada su izgubili 1981. godine, titulu od Gremija.No, to je bio početak sjajne priče, klub je stvorio neverovatnu generaciju iz sopstvenih redova, a tokom osamdesetih je taj tim dobio nadimak Menudos da Morumbi, odnosno „Klinci sa Morumbija“.Igrali su fudbal za bogove u toj deceniji, kada je Brazil doživeo dva velika razočaranja na Mundijalu, San Paulo je vezao prvi put za 40 godina dve titule u Ligi Paulista, ali u velikom stilu osvojio i nacionalni šampionat potukavši sve rekorde.Dario Oskar i Pereira su bili sinonim za taj tim jer je u njihovom lansiranju u prvu ekipu na startu decenije počelo stvaranje Menudosa, na koje su kasnije dodavani povratnik iz Rima, veliki Falkao, i još par iskusnijih igrača. Šlag na tortu bio je Kareka, kralj strelaca koji će koju godinu kasnije sa Maradonom pokoriti najjaču ligu sveta. On je 1986. igrao neverovatno, bio igrač godine, u finalu prvenstva su savladali njegov bivši klub Guarani upravo pogotkom fudbalera koji je odigrao za četiri sezone 67 mečeva sa Sao Paulo i dao 54 gola, pre nego što je otišao u Evropu.Ključ svega je bila odluka da se početkom osamdesetih osloni na svoje igrače. Živeli su u senci Korintijansove demokratije, predvođene Sokratesom, velikog Flamenga i titule Fluminensea iz 1984.Ali, nisu odustajali, Silinjo, trener tog tima je izgurao Pitu, iz mlađih kategorija su stigla trojica bisera, Silas, Miler i Sidnej. Koliko su bili spektakularni neka posvedoči činjenica da su 1985. Odigrali 3:3 sa večnim rivalom Gvaranijem, 4:4 sa Palmeirasom i odna onda nokatirali šampiona Fluminenze na Marakani, pa Korintijans na Pakaembu. I te godine nisu osvojili titulu jer je mladom timu nedostajao kontinuitet. Te godine šampion je bila Koritiba, ali su se klinci vratili na naplatu dugova. U vatru je gurnut Ze Teodoro na desnom krilu, a iskusnog Tonja je na golu zamenio Gilmar.I šou je mogao da počne.Miler i Kareka su se u ligi Paulista poigravali sa rivalima, te godine je Kareka dao 23 gola, tim ostvario isto toliko pobeda u 43 meča, dali su 72 gola. Sidnej i Miler su arhivirali Portugezu, Falkao je ostao u tim mečevima na klupi pa je iznerviran napustio tim. Uskoro je otišao i tvorac Menudosa Silinjo, ali je seme bilo posejano, a požnjeo ga je Pepe, nekadašnji igrač Peleovog Santosa.Komplikovani sistem svebrazilskog šampionata sastojao se iz grupa, prvu fazu su Menudosi osvojili sa sedam pobeda i tri remija, ponovo su tukli Fluminense, ali i prvaka Koritibu. Zatim su u drugoj rundi završili iza Palmeirasa, i dokopali se nokaut faze.U osmini finala ih je čekao malo poznati Inter Limeira, jedini tim iz unutrašnjosti države koji je osvojio Paulista titulu. Na „Morumbiju“ u revanšu dva puta Silas i Kareka su arhivirali državnog šampiona i otišli u top 8. Kada su nadoknadili prednost Fluminsea sa Marakane, golovima Kareke i Milera, bilo je jasno da su kandidati za titulu. Preko Amerike iz Rija koja je te godine napravila najveći uspeh u dotadašnjoj istoriji (u Tihuki predgrađu Rija bilo je 1:1, na Morumbiju 3:0 za Sao Paulo), stigli su do finala.I tu počinje jedna od najlepših priča kluba.Sa druge strane bio je Gvarani, sa Rikardom Ročom, Markom Antonijem, Evairom i Žoao Paulom. Ovo je bilo tek drugi put u istoriji da su dva kluba iz San Paula igrača finale brazilskog šampiona. Prvi put je jedan od aktera takođe bio Gvarani i izašao kao pobednik protiv Palmeirasa 1978. godine.Iako je San Paulo bio favorit, uvek se znalo da su „Alvi-verde“ težak rival za njih. Ali, upravo dete Gvaranija, Kareka je bio prevaga. Prvi meč na Morumbiju 1:1, Evair i Kareka su dali golove. U revanšu na Brinko de Ouru u Kampinjašu šok za goste, domaćin je golom Nelsinja poveo, ali su se Trikolor pribrali Bernardo je izjednačio. Zatim je Kareka promašivao, ušlo se u produžetke. Pričalo se da su ljudi širom grada umirali od srca gledajući ono što se dešavalo. Pita je doveo Sao Paulo u vođstvo, ali je Žoao Paulo pošto je prethodno Boladeiro izjednačio, doveo Gvarani do vođstva. Igralo se 128 minuta, uz nadoknade zbog nekoliko prekida, rasprava u produžecima. Kareka je zaledio Kampinjaš 3:3.Nije važilo pravilo gola u gostima, posle šokantnih penala, u kojima Kareka nije uspeo da savlada Nerija, Tosin i Dario Pereira su bili precizni, ali je Žoao Paulo promašio. Pre toga je i Boladeiro propustio priliku da savlada Gilmara. Na kraju promašaj manje za San Paulo, odluka u nogama Vagnera Basilija. Iako je Neri zahvatio loptu, završila je nekako u mreži, signal za veliko slavlje i drugu titulu u istoriji San Paula. Kada se sve sabere dobili su polovinu od 34 utakmice, imali samo četiri poraza, najbolji napad koji je predvodio kapiten Kareka. On je otišao u Napoli osvojili su i bez njega titulu u Ligi Paulista dobili Korintijans sa 2:1 i 0:0 u dva meča. U brazilskom šampionatu posle problematičnih sudijskih odluka zaustavljeni su u polufinalu, a u Kopa Libertadores iako se trener Silinjo vratio su usled nedostatka iskustva eliminisani u grupnoj fazi. I to je bio kraj Klinaca sa Morumbija. Otišli su Dario Pereira, Pita, Miler, Silas, trener Silinjo je bio u lošim odnosima sa navijačima, činilo se da se vraćaju tužne godine.Kako su se samo varali, legendarni Tele Santana je dve godine kasnije, sa Raijem kao centrom svega počeo najuspešniju stranicu u istoriji kluba.Ali, o tome neki drugi put...