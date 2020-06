Siniša Mihajlović je definitivno heroj godine. Pobedio je tešku bolest, akutnu leukemiju, vratio se trenerskom poslu u Bolonji, ali to nije sve.



Pored toga što svakodnevno trenira i održava svoju formu, Miha povremeno nanišani i svoju levicu.



Bolonja je na svom zvaničnom Tviter profilu podelila snimak sa treninga, na kom vidimo kako Mihina levica i dalje radi kao i pre 15, 20 i 25 godina.



Možda nije tako ubojita kao nekad, ali je svejedno - neodbranjiva.



Bravo Siniša!

Sinisa’s still got it 🤩#WeAreOne pic.twitter.com/wqZDb7n4pY