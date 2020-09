Arjen Roben je odlučio da se vrati iz penzije i još malo igra fudbala, pa je potpisao za svoj voljeni Groningen.



On je postigao danas pogodak u remiju sa Arminijom Bilefeld, u prijateljskom susretu.



Roben je u svom stilu, gađao levom, unutrašnjim delom stopala, pogodio je sam ugao.



🎥 - Arjen Robben just scored his first goal for FC Groningen! (since his return). What a moment for him! 😍🔥 pic.twitter.com/0ppu3EWsDq