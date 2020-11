Kladionice znaju, ovo je Solskjerova sudbina, tri imena u igri?

Posle poraza u Turskoj nova promena, pritisak na Solskjera raste.



Naime, prema britanskim kladionicama, prvi favorit za smenu u PL sada je Ole Gunar Solskjer. Kvote su pale i on je favorit ispred Bilića iz VBA i menadžera Fulama Skora Parkera.



Da li bi eventualno poraz protiv Evertona značio i otkaz za Norvežanina.



Prema kladionicama još ne, čak i neuspeh u Liverpulu bi odložio odluku za posle prvenstvene pauze kada Mančester Junajted ima nešto lakši raspored.



Solskjer nije želeo da komentariše, ali je samno dodao da daje sve od sebe.



Samo to nije dovoljno, prvi favorit je Poketino sa kvotom oko 3.00, Alegri je na 7.00, a treći je Hazenhult koji radi sjajan posao sa Sautemptonom, videćemo hoće li neko od njih dobiti poziv, mada se spekuliše da je Poketino već kontaktiran i da bi Norvežanin mogao da potraje najkasnije do derbija sa Sitijem u decembru.