Kladioničari znaju najbolje? Ko će biti prvak Evrope, "Klempavi" ostaje preko Lamanša?

Juče u podne smo imali žreb za Ligu šampiona. Kao što znamo završnica se odigrava u Lisabonu, igraće se na dva stadiona i to samo jedna utakmica od četvrtfinala. Pre toga imaćemo revanše osmine finala gde imamo četiri meča koji se igraju sedmog, odnosno osmog avgusta.Ceo žreb možete videti OVDE , odmah su reagovale i engleske kladionice koje prednost daju "domaćima". Mančester Siti je favorit za svog prvog "klempavka", jasno pre toga će morati da dobiju Real Madrid protiv kog imaju vođstvo od 2:1 iz Madrida a onda potencijalno slede okršaju u četvrtfinalu sa Lionom ili Juventusom.Zanimljivo je to da se na primer posle žreba veće šanse daju Atalanti no Juventusu. Gasperinijev tim igra sa PSŽ-om u četvrtfinalu, dok bi u polufinalu išli na boljeg iz duela RB Lajpcig - Atletiko Madrid.Vidimo i veliku kvotu na Real Madrid, jasno da poraz od 2:1 dosta toga oduzima Madriđanima, ali ovo je pre svega njihovo takmičenje.