Kjelini bez dlake na jeziku: "Start nad Salahom remek-delo!"

Rasplamsao je Đorđo Kjelini mnoge strasti svojom autobiografijom.



U njoj je govorio o svojim saigračima i rivalima, potkačio je Felipa Mela, Marija Balotelija i Artura Vidala, a sa posebnim poštovanjem je govorio o Serhiju Ramosu.



"Serhio Ramos je najbolji defanzivac sveta. On je odlučujući faktor u važnim utakmicama, sa svim svojim odlukama koje ponekad ne deluju razumne i grubom igrom kako bi namerno povredio rivala. Start nad Salahom u finalu Lige šampiona bio je remek-delo", rekao je Kjelini.



Kapiten Real Madrida je u startu nad Mohamedom Salahom povredio Egipćanina koji je morao da napusti igru već u prvom poluvremenu.



Mnogo se nakon tog finala Lige šampiona govorilo o tome da li je Španac namerno povredio fudbalera Liverpula, ali on je negirao to.