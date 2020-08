Kinezi na potezu, ovo je scenaro oko Kontea! I Srbin je u igri!

Još dva dana je ostalo do sastanka Kontea i predsednika Intera, Stivena Ženga. Ono što se naslućuje, makar tako tvrde italijanski mediji je odlazak trenera, mada sigurno je da neće podneti ostavku jer bi se odrekao velikog novca.



Ali, kakve su opcije.



Konte će tražiti poziciju menadžera, kakvu je u Interu imao jedino Marćelo Lipu kod Moratija krajem prošlog veka, i nije se dobro završilo.



To je nemoguće pored Marote i Ausilija. Ovaj drugi je svoj ostanak uslovio odlaskom Kontea za čije dovođenje nije ni bio, i ako Inter zadrži sadašnjeg trenera, dugogodišnji direktor će posle više od 20 godina napustiti klub. On je u Interu počeo od omladinskog tima, a od 2014. je sportski direktor. Ima ponudu Rome, neće ostati bez posla.



Ali i Marota je protiv čoveka koga je doveo u klub. Ne samo zbog svojih ovlašćenja, već i načina na koji se Konte odnosio prema radu kluba poslednjih godina. Podsetimo se izjava posle meča sa Atalantom koje su razbesnele i Marotu, ali što je važnije i Kineze.



Konteu će navodno biti saopšteno u utorak da je nemoguće da dobije veća ovlašćenja, ali i da Inter ne može da mu garantuje prelazni rok po želji, odnosno dovođenje pet ili šest igrača, čak i da proda Škrinjara ili Lautara Martineza. Stigao je Hakimi, Tonali je pred vratima, čini se da je strategija kluba da Kontea natera da podnese ostavku.



Samo, on to neće učiniti, jer ima ogroman ugovor, klub bi trebalo da mu sa porezima isplati blizu 50 miliona za dve godine. Već imaju Spaletija na platnom spisku. Druga varijanta je da dve strane sporazumno dogovore rastanak, da trener dobije odštetu, ali je od Čelsija Konte tražio da mu isplate poslednji peni i dobio na sudu.













Alegri je skup, mada je želja Marote, i bivši trener Juventusa je spreman. Ali, ako stigne, to bi značilo da samo na trener Inter izdvaja oko 100 miliona bruto godišnje, to niko ne može da podnese.



Danas se pojavila informacija da kao i u leto 2014. šansu čeka Siniša Mihajlović, tada mu je zbog tajminga za dlaku izmakla klupa Juventusa, Marota ga veoma ceni, ali čini se da to u ovom trenutku nije realna opcija. Mada, Miha ima igračku i trenersku prošlost, kao pomoćnik Manćiniju u Interu...



U svakom slučaju, iz ovih priča stiče se utisak da je rastanak neizbežan, ali je pitanje načina.







Doduše, nekima je nejasno kako Inter nema novca, a zainteresovani su za Mesija, ali ta priča nema veze sa klubom. To bi bio državni projekat, "Suning" je već razgovarao sa vladom u Pekingu, kupovina, odnosno plaćanje Argentinca bi bio geopolitički potez Kine, to bi bila potpuno druga situacija...



No, to je za sada daleko, u ovom trenutku ostaje Žengu da preseče...