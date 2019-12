Kineski biznismen uveren da će Inter osvojiti svet, a šta će uraditi povodom toga?

Inter se bori za šampionsku titulu u Seriji A, trenutno je prvi na tabeli sa 39 bodova, koliko ima i drugoplasirani Juventus.



"Sada smo na vrhu Serije A. To nam mnogo znači, to znači da smo na pravom putu. Svi naši napori biće nagradjeni korak po korak. Ipak, to ne znači ništa, moramo da ostanemo skromni, moramo da izvučemo pouke iz prošlosti. Moramo da ostanemo koncentrisani", rekao je Džang na klupskoj svečanosti, preneli su italijanski mediji.



Džang, koji će u petak napuniti 28 godina, rekao je i da bez hrabrosti i napornog rada, na terenu i van njega, klub ne može da se takmiči na najvišem nivou.



"Prošle nedelje sam razgovarao sa igračima i rekao da ćemo imati poteškoća, ali da treba da ih prevazidjemo. To se odnosi na narednih 100 godina ovog kluba, uvek će biti prepreka, ali moramo zajedno da se suočimo sa tim. Ničega se ne plašimo. Danas i u budućnosti, potrebna je hrabrost i samo na takav način možemo težiti najvišem nivou", naveo je kineski biznismen.



"Teškoće iz prošlosti nisu važne. Prepreke iz budućnosti nisu važne. Zajedno, svi mi, ova velika porodica, osvojićemo svet. Mi smo ujedinjeni. Napred Inter", dodao je Džang.