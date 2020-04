Kike Setijen - Međ' kravama i sa peharom

Kike Setijen je dao zanimljiv i opširan intervju za katalonsk,i TV3, u kom je govorio o Filipeu Kutinju, La Masiji, ali i očekivanjima kada se ova sezona nastavi.



Za razliku od Lionela Mesija koji kaže da Barsa trenutno nema snagu da osvoji Ligu šampiona, Kike Setijen je sanjao drugačije.



"Sanjao sam kako dolazim u svoje selo Lienkres, nosim pehar Lige šampiona, pored mene su krave na ulici", rekao je Setijen i nastavio:



"Voleo bih da se sezona nastavi, jer se neću osećati kao šampion sa dva boda više od Real Madrida, ako sada bude kraj. Bilo bi sjajno da se vratimo na teren i nastavimo da radimo ono što najviše volimo. Kada gledam televiziju, ne deluje mi da će se ovo skoro završiti", dodao je Setijen.



On ne krije da bi voleo da ima i Filipea Kutinja u svojoj ekipi.



"Moraću da popričam sa njim i da saznam kakvi su mu planovi. Ukoliko želi da ode, biće tako, ali ako želi da ostane, računaću na njega. Kutinjo je odličan fudbaler i poseduje razne kvalitete", ističe Setijen.



Prokomentarisao je i odlaske Karlesa Alenje i Karlesa Pereza, koji su već bili dogovoreni, te je usput poručio mladim igračima La Masije da moraju više da pokažu.



"Nismo imali sreće s povredama tokom zimskog prelaznog roka. Suarez se operisao, a onda smo izgubili i Dembelea, što je bio neočekivan i velik problem, jer smo polagali ogromne nade u njega. Ne bismo dopustili odlazak Karlesa Alenje i Karlesa Pereza, ali to je klub bio već dogovorio pre nego smo mi došli na klupu. Svi fudbaleri iz La Masije imaju veliki potencijal, ali moraju da poprave mnoge stvari u svojoj igri. Kada igraju, moraju imati veći uticaj na igru od ostalih fudbalera, a to je jako teško. Moramo im davati minutažu, ali njihove greške tokom mečeva bi nas mogle koštati bodova", zaključio je Kike Setijen.