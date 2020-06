Kevin De Brujne danas proslavlja svoj 29. rođendan, a to je obeležio na najlepši mogući način - golom iz penala za vođstvo na Sent Džejms parku.



Siti na poluvremenu vodi protiv Njukasla, a jedini pogodak postigao je De Brujne, sa 11 metara.



Belgijanac je na taj način došao do svog stotog pogotka u klupskom fudbalu. Dao je 10 za Verder, 17 za Genk, pa 20 za Volfsburg i 53 za Siti.



On je verovatno jedan od najboljih veznih igrača na svetu u ovom momentu, nema nameru da napusti Etihad, a ako ovako nastavi, osvojiće još mnogo trofeja sa Pepom Gvardiolom...