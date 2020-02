Keln rasturio Šalke, kakvo brukanje budućeg golmana Bajerna!

Ekipa Kelna je uspela da savlada Šalke na svom terenu rezultatom 3:0 u okviru 24. kola nemačke Bundeslige.



Keln je poveo već nakon devet minuta igre, nakon slobodnog udarca sa leve strane koji je izveo Kajnc, najviši u skoku je bio Bornau za 1:0 . Lopta je ušla u tzv. malu mrežu.Igrao se 39. minut kada je Keln poveo sa 2:0. Bila je to neodbranjiva kontra, Kordoba je odigrao glavnu ulogu, na kraju je sam završio akciju Na konačnih 3:0 čekali smo do 75. minuta, a Aleksandar Nubel, budući golman Bajerna, je napravio grešku koja će ga koštati velikog broja šala na njegov račun On je praktično uhvatio loptu, pa je ispustio, ona je prošla kroz noge i prešla gol liniju. Prosto neverovatno, očekujemo ovaj snimak uskoro na smešnom videu.Uglavnom, Šalke je u velikim problemima, ne može da pobedi nikoga već neko vreme, dok se Keln penje na tabeli polako ali sigurno.