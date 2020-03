Hari Kejn će biti fit kada se vrati Premijer lige, ako se to uopšte desi ove sezone.



Na Novu godinu se ovaj fudbaler povredio, predviđala mu se duga pauza, a ova pauza u Premijer ligi će mu svakako dobro doći da odigra što više utakmica do kraja sezone.



On je rekao da nije daleko od povratka, a definitivno je da će biti spreman za početak.



"Nisam daleko, normalno je da se nadam da ću se vratiti za dve ili tri nedelje", rekao je on za zvanični sajt kluba.



"Na dobrom sam nivou, radim praktično sve, spreman sam da radim i na fizičkoj spremi. U dobroj sam poziciji", rekao je on.