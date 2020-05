Kedira o odlasku, da li se uvredio?

Sami Kedira napušta Juventus? Sami Kedira je nezadovoljan u Juventusu?



Istina u tome ne postoji, nemački vezni fudbaler iako ima 33 godine, oseća se dobro u Juventusu i želi da ostane, makar do kraja ugovora.



"Imam ugovor do 2021. godine, osećam se dobro u Italiji i Juventusu. Igram u veoma jakom timu i gladan sam pobede. Sada sam fizički dobro i želim da osvojim što više trofeja. Ne vidim zašto bih promenio tim i pokušao neki novi izazov", rekao je Kedira.



Ovaj nemački fudbaler će pojuriti do kraja ove sezone sa svojim timom novu titulu za Juventus pošto imaju bod više od Lacija u ovom trenutku.



Kedira je sa Juventusom osvojio 4 titule prvaka Italije, kao i 3 Kupa.