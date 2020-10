KDB iskren - "Koga briga za nas igrače?"

Reprezentacije Belgije je pre dva dana igrala prijateljsku utakmicu sa Obalom Slonovače (1:1). Već sutra ih čekaju Englezi u grupi A Lige Nacija a onda sledi i put u Island na meč četvrtog kola LN.



Jasno, kod nekih igrača prostora za odmor prosto ne postoji. Englezi su pisali o Hariju Kejnu a na konferenciji uoči meča sa "Gordim Albionom" ovu tvrdnju je potvrdio i Kevin De Brujne.



"Ponekad brinem. Posebno kada pogledam moju situaciju. Imao sam možda osam ili devet dana odmora. Nisam mogao da odem na odmor jer mi je žena bila već u poodmakloj trudnoći. Nisam imao pauzu. Ako nastavim ovako do kraja sezone, znači da ću sklopiti dve godine bez pauze. Posebno mentalno vam treba taj odmor, telo već mora da se odmori. Ali niko ne sluša igrače. Svi kažu - dobro zarađujete, morate da podnesete to. Tako ide. Mogu da podnesem te komentare, ali vidim da će povrede igrača krenuti, i to u talasima. Uvek dajem sto posto, ne mogu da igram na osamdeset procenata", izjavio je KDB na konferenciji za novinare.



Belgijanac je takođe rekao da se ne nalazi u pregovorima oko produžetka ugovora sa Sitijem, gde mu je ostalo još dve godine, ali izjavio kako je srećan među "građanima" tako da je otvoren za razgovor.