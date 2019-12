Kavani gura transfer već u januaru, dobio veliku podršku od zemljaka!

Nekadašnji urugvajski fudbaler Dijego Forlan rekao je danas da bi eventualni prelazak Edisona Kavanija u Atletiko Madrid bio sjajan potez i za igrača i za klub.



"To bi bilo spektakularno, Kavani bi se sjajno snašao u klubu. Bilo bi dobro za sadašnjost, ali i budućnost. Čini mi se da bi mogao odmah da igra, a Dijegu Simeoneu bi upravo to bilo potrebno", rekao je bivši igrač "Jorgandžija", prenosi "goal.com".



Kavani je 2013. godine potpisao za Pari Sen Žermen, ali je veliku konkurenciju dobio u mladom Kilijanu Mbapeu, kao i u Mariju Ikardiju koji je pre nekoliko meseci došao u francuski klub.



Atletiko Madrid trenutno se nalazi na četvrtom mestu na tabeli španske Primere, s 32 boda, a bivši reprezentativac Urugvaja smatra da bi Kavanijev uticao bio jako veliki od prvog momenta.



"Mislim da će klub potpisivanjem Edisona napraviti još jedan korak ka ispunjenju svojih ciljeva za ovu sezonu, kao i onih s kojima će se suočiti sledećih godina", rekao je Forlan.



Kavani želi već u januaru da se preseli na "Vanda Metropolitano", ugovor sa PSŽ mu ističe u junu, ali će sve uraditi da se već tokom zime preseli u Madrid.



On je već obavio razgovore i sa Dijegom Simeoneom i spreman je da se okuša u španskoj Primeri.